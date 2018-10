Deutsches Panzermuseum soll acht Millionen Euro bekommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Munster (dpa/lni) - Das Deutsche Panzermuseum Munster soll acht Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt bekommen. Mit der Fördersumme solle die Bewahrung der Objekte sichergestellt und eine modernisierte Ausstellung ermöglicht werden, sagte eine Museumssprecherin am Donnerstag in der Heidestadt. Der Verteidigungsausschuss des Bundestages beschloss demnach am Mittwoch, die Summe zu bewilligen. Der Bundestag muss dem Vorhaben noch bei seinen abschließenden Haushaltsberatungen im November zustimmen. Das Museum plant, in den kommenden vier Jahren drei alte Hallen abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. Danach soll die gesamte Ausstellung erneuert werden.