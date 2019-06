Söder eröffnet Museum der Bayerischen Geschichte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Regensburg (dpa/lby) - Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat in Regensburg das Museum der Bayerischen Geschichte eröffnet. Er bezeichnete es am Dienstag als Liebeserklärung an den Freistaat. Es sei ein "Museum von Bayern für Bayern", sagte er bei einem Festakt vor rund 1700 Gästen. Das Museum sei lohnend für jeden, faszinierend für Schulklassen und eine zusätzliche Attraktion für Regensburg. Es erfasse die bayerische Seele. "Wenn man Bayern verstehen will, muss man nach Regensburg kommen." Nach vierjähriger Bauzeit beginnt am Mittwoch der Publikumsbetrieb in dem 95 Millionen Euro teuren Museum. Bis zum 30. Juni ist der Eintritt frei.

Die Dauerausstellung zeigt die Entwicklung Bayerns von 1800 bis in die Gegenwart. Ein 20-minütiger Videofilm zeichnet zudem die Jahre davor nach. Insgesamt können Besucher 2000 Jahre Geschichte erleben.