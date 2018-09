Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mansfeld (dpa/sa) - Mit einem Murmelwettbewerb soll das "Museum Luthers Elternhaus" in Mansfeld (Landkreis Mansfeld-Südharz) bekannter werden. "Wir wollen historische Spiele für Grundschüler und eine Murmel-Meisterschaft anbieten", sagt Nick Schöne, seit August für den Bereich Bildung und Museumspädagogik zuständig. "Die Kinder könnten die Murmeln aus Ton selber drehen, um sie anschließend zu brennen". Hintergrund sind Ausgrabungen im Jahr 2003 am Elternhaus Luthers, wo etliche Ton-Murmeln gefunden wurden. Luther hat damit vermutlich auch gespielt. Das Museum zeigt seit 2014 auf 600 Quadratmetern rund 230 Objekte. Der Reformator lebte zwischen 1484 und 1497 in Mansfeld, seit 1511 in Wittenberg. Luther starb 1546 in Eisleben, wo er 1483 auch geboren worden war.