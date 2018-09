Direkt aus dem dpa-Newskanal

Molmerswende (dpa/sa) - Das Geburtshaus von Gottfried August Bürger (1747-1794), Autor des "Münchhausen", ist baufällig und seit 2011 geschlossen. Jahrzehntelang wurde das Gebäude als Museum genutzt. Als Zwischenlösung sind Bücher und Grafiken in einem Zimmer der örtlichen Gaststätte ausgestellt. "Die wertvollen Stücke, rund 40 Bände Erstausgaben, sind aus Sicherheitsgründen im Gleimhaus in Halberstadt eingelagert", sagte der Vorsitzende des "Fördervereins Gottfried August Bürger Molmerswende", Ernst Moras. "In das Museumszimmer der Gaststätte kommen etwa 500 bis 800 Besucher im Jahr." Moras hofft, dass die Museumsbestände zurück an ihren Platz im Geburtshaus kommen.