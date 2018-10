Verband plant Gütesiegel für gute Museen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Malchow (dpa/mv) - Der Museumsverband in Mecklenburg-Vorpommern will Qualitätsstandards für Museen erarbeiten. Auf der Herbsttagung in Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) stellte der Verband das Projekt am Sonntag zur Diskussion. In den Nachbarländern Niedersachsen und Brandenburg gibt es nach Worten der Verbandsvorsitzenden Kathrin Möller seit längerem Erfahrungen mit Qualitätskriterien und einem Gütesiegel für Museen. Wie der Geschäftsstellenleiter Hans Lochmann sagte, vergibt der Museumsverband für Niedersachsen und Bremen ein solches Gütesiegel seit 2006. Die Kriterien orientierten sich an den Grundaufgaben der Museumsarbeit, dem Sammeln, Bewahren, Forschen und Ausstellen.