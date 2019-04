Landesmuseum gibt Abteilung nach vorläufiger Räumung frei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Das Landesmuseum in Mainz öffnet seine Barockabteilung wieder für Besucher. Das teilte das Museum am Montag mit. Im Oktober musste die Abteilung zur Sicherheit geräumt werden, weil die Erschütterungen durch den Abriss des nahen Eltzer Hofs auch im Landesmuseum zu spüren waren. Weil die Bauarbeiten laut Angaben derzeit nur ruhen und in diesem Jahr wieder aufgenommen werden sollen, bleiben Porzellane, Großformatsgemälde und empfindlichere Objekte weiterhin verstaut. Bei den übrigen Gemälden und Möbeln habe sich gezeigt, dass sie unter den Vibrationen nicht leiden würden, erklärte das Museum.