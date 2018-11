Koblenz: Landesmuseum und Festung bekommen gemeinsamen Chef

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Koblenz (dpa/lrs) - Erstmals liegt in Koblenz die Leitung des Landesmuseums und des Kulturzentrums Festung Ehrenbreitstein in einer Hand: Der Historiker Andreas Schmauder hat am Montag diesen Chefposten übernommen. Der rheinland-pfälzische Kulturminister Konrad Wolf (SPD) verspricht sich von dieser Doppelrolle laut Mitteilung "weitere Synergien bei Ausstellungen, Veranstaltungen und in der kulturellen Bildungsarbeit". Der 1966 im baden-württembergischen Metzingen geborene Schmauder hatte nach den Angaben in Ravensburg in seinem Heimatland ein Museum aufgebaut und das Stadtarchiv geleitet. Als neuer Direktor des Landesmuseums Koblenz löste er Brigitte Schmutzler ab, die in den Ruhestand getreten war.