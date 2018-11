Magdeburger Dommuseum Ottonianum feierlich eröffnet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - In Magdeburg ist das neue Dommuseum Ottonianum zur mittelalterlichen Geschichte und archäologischen Erkenntnissen eröffnet worden. Zu einem Festakt im Dom kamen am Samstag mehrere Hundert geladene Gäste. Anschließend konnten sie das Museum in direkter Nähe besichtigen. Rund 100 Exponate - darunter viele Originalfunde - sind dort auf etwa 650 Quadratmetern zu sehen. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Kaiser Otto der Große (912-973) und Königin Editha (910-946). Der reguläre Besucherverkehr startet am Sonntag.

Der Dom wird laut der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt jährlich von rund 200 000 Menschen besucht, im Museum werden etwa 50 000 Besucher pro Jahr erwartet. Es ist eine Kooperation der Landeshauptstadt, der Kulturstiftung und des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie.

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), der am Samstag zu den ersten Besuchern zählte, erklärte: "Dieses neue Museum ergänzt und betont den Rang der ersten gotischen Kathedrale auf deutschem Boden. Der Magdeburger Dom ist keineswegs nur wichtigstes Wahrzeichen dieser geschichtsträchtigen Stadt an der Elbe, er ist Teil unserer Landesidentität." Das Museum sei ein Anziehungspunkt, der den Kulturtourismus in Magdeburg noch attraktiver werden lasse. Das Dommuseum sei auch ein wichtiger Schritt Magdeburgs auf dem Weg zur Kulturhauptstadt Europas.