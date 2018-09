Yoko Ono kommt zu Ausstellungseröffnung nach Leipzig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Yoko Ono will zur Eröffnung der Ausstellung "Peace is Power" nach Leipzig kommen. Ab Dezember sei in der Messestadt eine Werkschau der japanisch-amerikanischen Künstlerin zu sehen, teilte das Museum der bildenden Künste (MDBK) am Donnerstag mit. Rund 60 Werke habe Ono gemeinsam mit ihrem Kurator und dem MDBK-Direktor Alfred Weidinger ausgewählt. Dabei sollen auch drei frühere Performances der 85-Jährigen im Museum aufgeführt werden.

Ono gilt als eine der einflussreichsten und umstrittensten zeitgenössischen Künstlerinnen. Die frühere Frau des verstorbenen Musikers John Lennon will die Werkschau in Leipzig gemeinsam mit Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Die Linke) und dem Museumsdirektor am 1. Dezember 2018 eröffnen, so das MDBK.