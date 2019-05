Festung Königstein: Eine Million Gäste in Dauerausstellung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Königstein (dpa/sn) - Eine Million Gäste haben bereits die Ausstellung "in lapide regis - Auf dem Stein des Königs" in der Festung Königstein besucht. Das teilte die Pressestelle des Museums am Montag mit. Die Dauerausstellung öffnete 2015 und ist die bisher größte in der Festung Königstein, 2017 wurde sie für den Europäischen Museumspreis nominiert.

In über 30 Räumen ist die 800-jährige Geschichte der Burg dargestellt, die über die Jahrhunderte unter anderem als Königsburg, Kloster und Staatsgefängnis genutzt worden war.