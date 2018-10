Nachfrage nach Museumscard für Kinder weiter gewachsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck/Kiel (dpa/lno) - Die Museumscard für Kinder und Jugendliche erfreut sich in Schleswig-Holstein wachsender Beliebtheit. In diesem Jahr seien 105 000 Karten ausgegeben worden, sagte die Geschäftsführerin des Landesjugendringes, Anne-Gesa Busch, der Deutschen Presse-Agentur. Das waren laut Busch rund 5000 mehr als im Vorjahr. Zusätzlich seien mehr als 2000 Karten aus dem Internet heruntergeladen worden und einige hundert Nutzer hätten auch die Museumscard-App genutzt, sagte Busch. Genaue Nutzungszahlen würden von den Museen nicht erfasst, um gerade kleineren Museen keine zusätzlichen bürokratischen Hürden aufzuerlegen, sagte Busch.

Die Museumscard ermöglicht seit 2006 Kindern und Jugendlichen in ganz Schleswig-Holstein freien Eintritt in 104 Museen im ganzen Land und auch in Süddänemark. Finanziert wird sie vom Landesjugendring Schleswig-Holstein in Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium, den Sparkassen und dem Museumsverband Schleswig-Holstein.