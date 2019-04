Deutsches Optisches Museum wird ab Sommer saniert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Das Deutsche Optische Museum in Jena wird vom Sommer an saniert. Im Zuge der Baumaßnahmen werde das Haus zu einem forschenden und interaktiven Museum weiterentwickelt, teilte es am Freitag mit. Parallel dazu beginnt die erstmalige vollständige Inventarisierung und Digitalisierung der Sammlung mit ihren mehr als 20 000 Objekten. Letztmalig vor dem Umbau ist das Museum am 7. Juli geöffnet.

Das Haus zeigt nach eigenen Angaben die Entwicklungsgeschichte optischer Instrumente aus über fünf Jahrhunderten. Mit der Neugestaltung werde es viele optische Phänomene des Alltags präsentieren und als Schaufenster der Optikforschung dienen, hieß es.