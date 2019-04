Eröffnung von Brüder-Grimm-Museum am kommenden Wochenende

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hanau (dpa/lhe) - Wenige Tage vor der Eröffnung von GrimmsMärchenReich hat die Stadt Hanau Einblicke in das neue Museum gewährt. Das Familien- und Kindermuseum öffnet an diesem Samstag (13. April) für geladene Gäste und am Folgetag für die Öffentlichkeit, wie die Stadt am Montag mitteilte. Groß gefeiert wird das neue Kultur- und Bildungsangebot über die weltberühmten Märchensammler dann etwas später an einem kompletten Wochenende: Am 4. und 5. Mai wird ein Märchenfest rund um das prächtige Barockschloss veranstaltet.

Das Museum erstreckt sich auf 340 Quadratmetern im ersten Obergeschoss des Schlosses. Zusätzlich entstehen auf 105 Quadratmetern im ersten Stock und im Erdgeschoss drei neue museumspädagogische Räume, die vielfältig genutzt werden sollen. Die Kosten für das Brüder-Grimm-Museum wurden nach Angaben der Stadt auf 2,1 Millionen Euro veranschlagt, allein für Sanierung und Umbau der Räume rund 1,6 Millionen Euro. 410 000 Euro flossen zudem in die Ausstattung und die museumspädagogischen Räume.