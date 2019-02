Brüder-Grimm-Museum öffnet am 13. April in Hanau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hanau (dpa/lhe) - In Hanau steht in wenigen Wochen die Eröffnung eines neuen Museums für die berühmtesten Söhne der Stadt bevor. Der Startschuss für GrimmsMärchenReich erfolgt am 13. April für geladene Gäste und am Folgetag für die Öffentlichkeit, wie die Stadt mitteilte. Am 4. und 5. Mai wird zudem mit einem Märchenfest gleich an einem ganzen Wochenende gefeiert. Das Museum über die großen Märchensammler entsteht im rechten Seitenflügel von Schloss Philippsruhe. Die Hauptzielgruppe für das rund 340 Quadratmeter große Museum seien Kindergarten- und Grundschulkinder, aber auch Erwachsene könnten etwas lernen.