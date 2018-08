Polizeimuseum knackt 100 000-Besucher-Marke

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Das Hamburger Polizeimuseum hat seine 100 000. Besucherin am Dienstag in Empfang genommen. Die 37-Jährige bekam eine Blaulichtfahrt in einem neuen Streifenwagen als Präsent. Außerdem schenkte ihr das Museum eine Jahreskarte, zwei Krimisalon-Tickets und einen Blumenstrauß. In den viereinhalb Jahren seit der Museumseröffnung kamen jedes Jahr mehr als 20 000 Besucher. "Im vergangenen Jahr waren es relativ viele", sagte Joachim Schulz vom Polizeimuseum. Als Grund nennt er das schlechte Wetter.

Die im Februar 2014 eröffnete Ausstellung im Stadtteil Alsterdorf zeigt die Geschichte und Gegenwart der Hamburger Polizei. Spektakuläre Kriminalfälle wie der des Serienmörders Fritz Honka, des Auftragskillers Werner "Mucki" Pinzner oder des Kaufhauserpressers Dagobert werden vorgestellt. Besucher können sich Polizeitechnik anschauen und ausprobieren, etwa beim Erstellen einer Phantomzeichnung.