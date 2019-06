Neues Bucerius Kunstforum will gesellschaftliche Diskussion

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Mit der Ausstellung "Here We Are Today. Das Bild der Welt in Foto- & Videokunst" feiert das Bucerius Kunstforum in Hamburg seine Neueröffnung. Neben dem Rathaus, nur wenige Meter vom bisherigen Standort entfernt, sind nach den Plänen der Architekten Gerkan, Marg und Partner (gmp) hinter einer historischen Fassade vier Etagen für die Künste entstanden. "Museen und Ausstellungshäuser übernehmen neue Aufgaben in der Gesellschaft und werden von reinen Repräsentationsräumen für Kunst zu Orten intensiver Auseinandersetzung mit uns und unserer Gegenwart", sagte Geschäftsführer Andreas Hoffmann am Mittwoch in Hamburg.

In der Eröffnungsausstellung werden 80 Fotografien und sieben Videos von zeitgenössischen Künstlern gezeigt, die sich mit den Fragen einer globalisierten Gesellschaft auseinandersetzen, wie Kuratorin Kathrin Baumstark sagte. So zeigt die iranische Künstlerin Shirin Neshat Schwarz-Weiß-Fotografien von Menschen, deren Beruf, soziale Klasse, Nationalität oder Ethnie nicht identifizierbar sind. Dabei stammen alle aus Aserbaidschan. Der südafrikanische Fotograf Pieter Hugo porträtiert Menschen auf einer Müllhalde für Elektroschrott in der ghanaischen Hauptstadt Accra und macht deutlich, wie die Konsumgesellschaft ihre Opfer fordert.