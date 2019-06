Kathrin Baumstark wird Direktorin des Bucerius Kunstforums

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die 36-jährige Kathrin Baumstark wird neue Direktorin des Bucerius Kunstforums in Hamburg. Baumstark, die bereits Ende Mai kommissarisch die Leitung von Prof. Franz Wilhelm Kaiser übernommen hatte, werde ab sofort das private Ausstellungshaus leiten, teilte das Bucerius Kunstforum am Freitag mit. "Seit drei Jahren prägt Frau Baumstark als Kuratorin mit Ausstellungen etwa zu Max Pechstein, Karl Schmidt-Rottluff, der Kunst der 20er Jahre, und aktuell mit unserer Eröffnungsausstellung das künstlerische Profil des Hauses. Ich freue mich sehr, mit ihr und dem gesamten Team die Zukunft des neuen Bucerius Kunst Forums zu gestalten", sagte Geschäftsführer Prof. Andreas Hoffmann.

Kathrin Baumstark ist seit Juni 2016 Kuratorin des Bucerius Kunstforums. Sie studierte Kunstgeschichte, Religionswissenschaft und neuere deutsche Literatur in München und arbeitete danach als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität.

Am Donnerstag wurden die neuen Räumlichkeiten des Bucerius Kunstforum mit der Ausstellung "Here We Are Today. Das Bild der Welt in Foto- & Videokunst" eröffnet. Seit 2002 zeigt das Bucerius Kunstforum, das von der Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius getragen wird, drei bis vier Ausstellungen im Jahr von der Antike bis zur Gegenwart.