Museum für Vorgeschichte feiert 100-jähriges Bestehen

Halle (dpa/sa) - Das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle, heute Heimstatt der berühmten Himmelsscheibe von Nebra, feiert sein 100-jähriges Bestehen: Als erster Museumsbau Deutschlands für prähistorische Archäologie wurde es am 9. Oktober 1918 offiziell eröffnet. Das Landesmuseum habe sich in den letzten Jahren zum Aushängeschild weit über Sachsen-Anhalt hinaus europaweit etabliert, sagte Landesarchäologe Harald Meller der Deutschen Presse-Agentur.

Die Sammlungsgeschichte reicht bis in die Zeit der Befreiungskriege gegen Napoleon Anfang des 19. Jahrhunderts zurück. Heute liegen im Depot über 16,5 Millionen Einzelfunde. Der weltweit bekannteste Fund, die über 3600 Jahre alte Himmelsscheibe von Nebra, gehört nach einer abenteuerlichen Rettungsaktion seit 2002 zum Bestand des Museums. Das Jubiläum wird am Dienstag mit einem Festakt für geladene Gäste und am Wochenende mit einem Fest für Besucher gefeiert.