Landesmuseum feiert 100. Geburtstag mit Aktionswochenende

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Mit einem kostenlosen Aktionswochenende feiert das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle sein 100-jähriges Bestehen. Besucher können am Samstag und Sonntag Handwerkstechniken aus der Bronzezeit, kulinarische Spezialitäten vergangener Zeiten und besondere Führungen durch das Museum erleben. Archäologen demonstrieren zum Beispiel in bronzezeitlichen Techniken die vielen Arbeitsschritte bis zur fertigen Himmelsscheibe von Nebra. Die mehr als 3600 Jahre alte Himmelsscheibe gehört zu den Highlights des Museumsbestands. Zu sehen ist sie derzeit allerdings nicht in Halle, sondern bei einer großen Archäologie-Schau in Berlin.

Die Sammlungsgeschichte des Landesmuseums für Vorgeschichte reicht bis in die Zeit der Befreiungskriege gegen Napoleon Anfang des 19. Jahrhunderts zurück. Heute liegen im Depot über 16,5 Millionen Einzelfunde. Die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen waren bereits am Dienstag mit einem Festakt für geladene Gäste eingeläutet worden. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sprach von einer "großartigen Erfolgsgeschichte". Das Landesmuseum für Vorgeschichte war am 9. Oktober 1918 als erster Museumsbau Deutschlands für prähistorische Archäologie eröffnet worden.