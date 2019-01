Digital auf Händels Spuren im Haller Museum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Besucher von Händels Geburtshaus in Halle können den Barockmusiker künftig auch digital erleben. Wirtschaftsstaatssekretär Thomas Wünsch und Stiftungsdirektor Clemens Birnbaum starteten in dem Museum am Donnerstag das "Händel-WLan". Zugleich ging damit dort auch ein neuer digitaler Museums-Guide in Betrieb. Damit können sich Besucher ohne Herunterladen einer App mittels Drahtlos-Internet durch die Ausstellungen führen lassen. Das Wirtschaftsministerium förderte den Aufbau nach eigenen Angaben mit 51 000 Euro.

Das Museum ist das Geburtshaus des Barock-Komponisten Georg Friedrich Händel (1685-1759). Den Hauptteil seines Lebens verbrachte Händel allerdings in Großbritannien.