LWL plant freien Museums-Eintritt für Kinder und Jugendliche

Dortmund/Münster (dpa/lnw) - Freien Eintritt für Kinder und Jugendliche plant der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) in seinen 18 Museen. Damit reagiert der Kommunalverband auch auf sinkende Zahlen minderjähriger Besucher in den Häusern. Zu dem Angebot zählen mehrere Industrie- und auch zwei Freilichtmuseen. Im Kulturausschuss am Mittwoch in Dortmund unterstützten laut Mitteilung die Abgeordneten den Vorschlag zur Abschaffung des Eintritts für junge Besucher ab April 2019.

Den Berechnungen zufolge würden den Museen dadurch jährlich 636 000 Euro an Eintrittsgeldern entgehen. Dieser Ausfall soll durch eine Erhöhung der Ticketpreise für Erwachsene um etwa einen Euro aufgefangen werden. Außerdem soll es weniger eintrittsfreie Tage geben. Da freier Eintritt allein nicht ausreiche, um Kinder und Jugendliche wieder zahlreicher in die Museen zu locken, sollen Schulen und Kitas auch bei den Transportkosten unterstützt werden, hieß es weiter. Endgültig wird der LWL-Landschaftsausschuss am 5. Oktober über den Vorschlag entscheiden.