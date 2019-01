Direkt aus dem dpa-Newskanal

Görlitz/Zittau (dpa/sn) - Salvador Dalí kommt nach Görlitz und Zittau: Eine Gemeinschaftsausstellung mit dem druckgrafischen Werk des spanischen Malers zeigen vom 1. Februar an das Kulturhistorische Museum Görlitz und die Städtischen Museen Zittau. "Diese Meisterwerke in dieser Dichte sind in unserer Region etwas Besonderes. Sie gab es bisher hier nicht zu sehen", sagte Ausstellungskurator Kai Wenzel am heutigen Montag. Gezeigt werden an beiden Häusern mehr als 300 Einzelwerke des Surrealisten mit dem Titel "Grafische Traumwelten".

Die Arbeiten stammen aus der Privatsammlung Helmut Rebmann, der seit mehr als drei Jahrzehnten eine umfangreiche Kollektion an Dalí-Originalen zusammengetragen hat. "Der Sammler durfte noch den Drucker Joseph Foret Dalís in Paris kennenlernen und hat aus seinem Bestand Arbeiten direkt gekauft, darunter viele Probeabzüge, aber auch Originalzeichnungen", sagte Wenzel. Bekannt sind von Salvador Dalí (1904-1989) besonders seine bizarren Traumlandschaften und seltsamen Stillleben wie die zerlaufenen Uhren.

Der Görlitzer Ableger der Schau wird mit rund 250 Blättern einen Überblick über das gesamte druckgrafische Werk Dalís zwischen 1935 - seine ersten Pariser Jahre - bis 1977 geben. Einen Schwerpunkt bildet dabei die künstlerische Auseinandersetzung des Malers mit dem Werk "Los Caprichos" des spanischen Maler Francisco de Goya (1746 - 1828).

In Zittau verspricht Museumsdirektor Peter Knüvener, es werde ein umfangreicher Grafikzyklus zu Dantes "Göttlicher Komödie" zu sehen sein. Vervollständigt werde dort die Schau durch Grafiken von Marc Chagall, Ernst Fuchs und Otto Dix - aus dem eigenen Bestand. Mit einem Ticket können die Besucher beide Ausstellungen besuchen.

Den Zeitpunkt der Dalí-Ausstellung haben die Oberlausitzer Museumsmacher bewusst gewählt. "Wir wollen mit diesem Angebot versuchen, die touristische Wintersaison zu verkürzen", sagte Jasper von Richthofen, Leiter der Städtischen Sammlungen Görlitz. Mit der Doppelausstellung sollen darüber hinaus nicht nur Kunstinteressierte aus Sachsen und Deutschland angesprochen werden. Gezielt werde auch in den Nachbarländern Tschechien und Polen auf die besondere Ausstellung aufmerksam gemacht.