Beatles-Fantreffen: Organisator steht im Guinness-Buch

Glauchau (dpa/sn) - Erstmals seit sieben Jahren findet am Samstag wieder ein Treffen von Beatles-Anhängern in Glauchau statt. Zur insgesamt 10. Internationalen Beatles Fanconvention erwartet Organisator Edmund Thielow Gäste aus ganz Europa. Eingeladen habe er nur die Ehrengäste, sagte der 63-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Wer wolle, könne kommen. "Publiziert habe ich das in ganz Europa."

In den vergangenen Jahren waren bereits der erste Schlagzeuger der Beatles, Pete Best, in Glauchau oder die Mitglieder von The Quarrymen, der Vorgänger-Band der Beatles. "Ich versuche immer Gäste zu haben, die mit den Beatles zusammen musiziert haben oder mit denen gearbeitet haben", sagte Thielow. Zum Jubiläumstreffen sollte eigentlich Johnny Hutchinson kommen, der kurzzeitig Schlagzeug bei den Beatles gespielt hatte. Jedoch starb er kürzlich im Alter von 78 Jahren.

Weit über Sachsen hinaus bekannt geworden ist Thielow durch sein Beat Archiv. Auf etwas mehr als zwölf Quadratmetern hat er inzwischen 15 721 Platten, CDs, DVDs und Kassetten gesammelt. Davon sind allein 9320 Tonträger von den Beatles. Seit März 2001 wird das Beat Archiv in Glauchau im Guinness-Buch der Rekorde geführt - damals noch mit 5655 Tonträgern. "Ich stehe da immer noch drin", sagt Thielow.