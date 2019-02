Museen - Fulda

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fulda (dpa/lhe) - Die Kinder-Akademie Fulda (KAF) will mit weiteren Ausstellungen die Einrichtung auch für Jugendliche attraktiver machen. Das Haus verfolge das Ziel, auch 12- bis 18-Jährige für die kulturellen Bildungsangebote zu interessieren, sagte Leiterin Yvonne Petrina, die nun seit rund einem Jahr im Amt ist. Mit der kürzlich beendeten Schau zur Kultserie "Die drei ???" sei ein erster Schritt in die Richtung unternommen worden.

Eine der nächsten Ausstellungen heißt "Zoom", in der es um Fotografie und Journalismus geht. Zu sehen ist sie vom 17. Mai bis 18. August. "Mit diesem Thema wollen wir auch mal verstärkt Jugendliche ansprechen", sagte Petrina. Im Zuge von "Zoom" werden unter dem Titel "Wilde Zeiten" auch Fotos des Star-Fotografen Günter Zint gezeigt (17. Mai bis 27. Juni), der als Kiez-Chronist schon die weltberühmten "Beatles" in Hamburg fotografierte. Die Konzeption der Wanderausstellung stammt aus dem Haus der Geschichte in Bonn.

Im nächsten Jahr plant die Kinder-Akademie Ausstellungen zum Thema "Kunst und Robotik" sowie zum Thema "Tod", wie Petrina sagte. Die seit 1991 bestehende Kinder-Akademie versteht sich als sozialer Kulturort mit dem Ziel, Menschen in jungen Jahren mit Kunst und Kultur, Naturwissenschaft und Technik in Berührung zu bringen. Pro Jahr kommen 50 000 Besucher in die Einrichtung, die ein Museum mit einem Akademie-Betrieb zur Weiterbildung verknüpft - ein laut Akademie bundesweit einmaliges Konzept.