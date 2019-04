"Nacht der Museen": Off-Szene im Blickpunkt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Von Führungen über Live-Musik bis zu Performances: Mehr als 40 Häuser laden in Frankfurt und Offenbach am 11. Mai zur "Nacht der Museen" ein. Exklusive Einblicke gibt es in der "neuen" Frankfurter Altstadt. Dort können Nachtschwärmer noch vor der offiziellen Eröffnung einen Blick ins Struwwelpeter-Museum und Stoltze-Museum werfen, wie die Organisatoren am Donnerstag ankündigten. Beide Museen haben in der im vergangenen September eröffneten Altstadt neue Räume bezogen.

Wie schon in den Vorjahren erhalten alle Besucher mit einem Ticket Zutritt zu allen Museen und können kostenlos den Shuttle-Service nutzen. Dazu gehören Busse, ein Schiff auf dem Main, eine historische Straßenbahn und Fahrräder. Zur "Nacht der Museen" kommen regelmäßig zwischen 30 000 und 40 000 Besucher in beiden Städten.

Ein spezieller Fokus liegt bei der 20. Wiederauflage auf dem Frankfurter Allerheiligenviertel. Im "neuen Hotspot der Off-Szene" präsentiert sich junge Kunst und Street-Art. Badesalz-Urgestein Henni Nachtsheim wird im Gesundheitsamt im Allerheiligenviertel in einer Talkrunde unter anderem mit Altkanzlersohn Walter Kohl diskutieren.

Die Organisatoren versprechen außerdem musikalische Highlights für jeden Geschmack - von Polka-Sounds über den Jazz bis zur Klezmermusik.