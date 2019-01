Erneut weniger Besucher in Erfurter Museen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Den Erfurter Museen ist es im vergangenen Jahr nicht gelungen, wieder mehr Besucher anzulocken. Mit 232 500 sank die Zahl der Museumsgänger um 7500 im Vergleich zum Vorjahr, wie Erfurts Kulturdirektor Tobias Knoblich am Montag sagte. Knoblich betonte, dass es sich dabei um ein bundesweites Phänomen handle. Die Stadt will mit einem Museums-Entwicklungskonzept den Besucherschwund stoppen.

Die Aufgabenstellung für das Konzept soll dieses Jahr erarbeitet werden. Unter anderem werde darüber nachgedacht, die einzelnen Häuser stärker miteinander zu vernetzen, wie Knoblich sagte. Auch die Infrastruktur müsse in den meisten Häusern modernisiert werden.

2019 liegen die Hoffnungen der Museen auch auf 100. Bauhaus-Jubiläum. Die Kunstmuseen planen vier Sonderausstellungen. Ein besonderes Augenmerk wird auf den Frauen der Szene liegen, wie der Direktor der Kunstmuseen, Kai Uwe Schierz, sagte. So widmet sich etwa das Angermuseum in der Ausstellung "4 Bauhausmädels" ab 24. März den Künstlerinnen Gertrud Arndt, Marianne Brandt, Margarete Heymann und Margaretha Reichardt. Parallel zeigt die Kunsthalle in der Ausstellung "Bauhaus Frauen" Arbeiten von Absolventinnen der Bauhaus-Universität Weimar.