Sempergalerie zeigt "Glanzlichter" vor Neueinrichtung

Dresden (dpa/sn) - Vor ihrer kompletten Neueinrichtung zeigt die weltberühmte Gemäldegalerie Alte Meister im Dresdner Zwinger in einer Ausstellung das "Who is who" der Malerei aus ihrem rund 3800 Bilder umfassenden Bestand. Unter dem Titel "Glanzlichter" (2. August bis 3. November) sind Werke der wichtigsten Künstler von der Frührenaissance bis zur Aufklärung vereint, wie die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) am Donnerstag mitteilten.

Dazu gehören Lucas Cranach der Ältere, Albrecht Dürer, Jan van Eyck, Tizian, Peter Paul Rubens, Rembrandt van Rijn oder Nicolas Poussin. Die "Sixtinische Madonna" von Raffael ist ebenso vertreten wie Giorgiones "Schlummernde Venus" oder Vermeers "Bei der Kupplerin".

Die Schau spiegelt laut SKD den Geschmack von Sachsens Kurfürsten wider und gebe einen Überblick über die Sammlungs- und Galeriegeschichte. Die Auswahl der exquisiten Meisterwerke quer durch Schulen und Epochen ermögliche höchsten Kunstgenuss auf kleinem Raum - bis der Semperbau im Dezember 2019 wiedereröffnet wird.

Der Semperbau am Zwinger wird seit 2013 in Etappen renoviert. Die Sempergalerie soll Anfang August den SKD übergeben werden. Vom 4. November an ist das Gebäude noch einmal vollständig geschlossen, bevor die Gemäldegalerie Alte Meister und die Skulpturensammlung am 7. Dezember wiedereröffnet werden.