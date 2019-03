Sanierte Sempergalerie: Kunstwerken besonderen Glanz bieten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - In wenigen Monaten soll der komplett sanierte Semperbau am Zwinger neu eingerichtet sein. Die Skulpturen bis 1800 ziehen ein, die Werke der Gemäldegalerie Alte Meister werden neu gehängt. "Nur die Sixtina und der Zinsgroschen bleiben am angestammten Platz", sagt Direktor Stephan Koja. Gut 300 Stücke von Antike bis Barock sollen künftig im Dialog mit den Bildern zeigen, dass sich Malerei und Skulptur in dieser Zeit wechselseitig inspirierten. Allerdings können auch künftig nicht mehr als 800 der über 3000 Gemälde im Bestand dauerhaft ausgestellt werden. "Wir haben weniger Platz als früher", erklärte Koja.