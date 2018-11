Dresdner Stadtmuseum zeigt besonderen Schatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die Ausstellung "Vom Märchen, das auszog, erzählt zu werden" (1. Dezember bis 3. März 2019) im Stadtmuseum Dresden präsentiert erstmals eine besondere Figuren-Kollektion. Zur Inszenierung von Grimms Märchen wurden die Objekte vor gut 70 Jahren im Erzgebirge aus Holz geschnitzt und bemalt. "Ein unikater Schatz", sagte Kuratorin Andrea Rudolph am Freitag. "Spielwarenfabrikant Egon Umbreit aus Eibenstock warb mit ihnen bei Märchenschauen für seinen 1945 neu gegründeten Betrieb." Die Kollektion, die dessen Nachfahren 1980 an das Museum verkauften, wurde bisher noch nie in diesem Umfang gezeigt, wissenschaftlich bearbeitet und restauriert.