Dresdner Museum zeigt Europas erste Kinderbiennale

Dresden (dpa/sn) - Kunst, die aussieht wie ein Aquarium, oder ein Boden voller Bonbons: In Dresden öffnet am Samstag die nach Angaben der Veranstalter erste Kinderbiennale in Europa. Die Kunst in der Ausstellung im Japanischen Palais haben Schüler mit ausgesucht. Auch der dänisch-isländische Künstler Ólafur Eliasson steuert eine Arbeit bei. Ab November können die Besucher bei "The cubic structural evolution project" mitmachen und aus drei Tonnen weißen Legobausteinen eine Stadt der Zukunft bauen. Wie die Staatlichen Kunstsammlungen ankündigten, wird es die Ausstellung für Kinder und Erwachsene alle zwei Jahre geben. Der Eintritt ist frei.