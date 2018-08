Neues Museum für mittelalterlichen Bergbau in Sachsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Sachsen bekommt ein Museum für mittelalterlichen Bergbau im Erzgebirge (MiBERZ). Es wird am kommenden Donnerstag im Schloss Dippoldiswalde (Osterzgebirge) eröffnet, wie das Landesamt für Archäologie in Dresden am Freitag mitteilte. Nach Angaben von Kuratorin Cornelia Rupp macht es vor Jahrhunderten in Vergessenheit geratene Bergwerke dauerhaft erlebbar. Europaweit einzigartige Funde sollen Einblick in Leben und Arbeit mittelalterlicher Bergleute über und unter Tage geben. Dazu gehören frühe Technologien und Geräte zur Förderung und Bearbeitung des begehrten Silbererzes aus Sachsen und Böhmen.

Laut Rupp ist es das einzige Museum überhaupt, das sich mit diesem speziellen Thema beschäftigt. "Wir kennen keines dieser Art." 2013 waren unter der Stadt Dippoldiswalde Silberbergwerke und eine dazugehörige Siedlung des 12./13. Jahrhunderts entdeckt und dann im Zuge des EU-Projekts ArchaeoMontan erforscht worden. Den Abschluss bildet nach Angaben des Landesamtes eine wissenschaftliche Konferenz Ende nächster Woche, auf der die Ergebnisse diskutiert werden. Die Dippoldiswalder Funde wurden bereits in der Wanderausstellung "Silberrausch und Berggeschrey" in Sachsen und Tschechien gezeigt - und sind nun Teil des Museums in kommunaler Trägerschaft.