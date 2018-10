Farbe tanken im Museum: Gunzenhauser zeigt Werke von Geiger

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Knallpink, Knallrot oder Knallorange: Mit den farbintensiven Werken des abstrakten Malers Rupprecht Geiger (1908 bis 2009) hilft das Museum Gunzenhauser bis März Besuchern über die dunkle Jahreszeit. Ab Sonntag zeigt das Haus unter dem Titel "pinc kommt!" unter anderem 66 leuchtende Gemälde und 34 Papierarbeiten Geigers, der in diesem Jahr seinen 110. Geburtstag gefeiert hätte. "Zu sehen sind insgesamt 103 Werke aus 64 Schaffensjahren, darunter drei Werke aus der Sammlung Gunzenhauser", sagte Kuratorin Anja Richter vor der Ausstellungseröffnung am Freitag in Chemnitz. Der gebürtige Münchner zähle zu den bedeutendsten Vertretern der Abstraktion und habe bis ins hohe Alter Farbe als solche großformatig porträtiert.