Hallenser übernimmt Chefposten beim Museumsverband

Halle (dpa/sa) - Der Kustos am Kunstmuseum Moritzburg Halle, Ulf Dräger, ist neuer Chef des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt. Er sei zum Nachfolger von Kristin Otto, der Museumsleiterin Schloss Moritzburg Zeitz, gewählt worden, teilte der Museumsverband am Dienstag in Bernburg mit. Dräger ist demnach seit 1988 an der Moritzburg Halle Kustos für die Sammlung Kunsthandwerk & Design und das Landesmünzkabinett Sachsen-Anhalt. Der 1965 geborene Museologe erklärte, er wolle der Erschließung und Vermittlung der Museumssammlungen noch mehr Aufmerksamkeit verleihen. "Es ist mir ein Anliegen, das Prestige der Museen als zentrale Orte unserer Kultur zu stärken."