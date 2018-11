Millionenspritze für Berliner Naturkundemuseum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Das Berliner Naturkundemuseum erhält für seine Sanierung und Erweiterung eine Geldspritze in dreistelliger Millionenhöhe vom Bund und vom Land. Das Investitionsvolumen betrage insgesamt 660 Millionen Euro, teilte die Berliner Senatskanzlei am Dienstag mit. Die Hälfte dieser Summe kommt demnach als sogenannte Sonderfinanzierung vom Bund, an diesem Donnerstag werde der Haushaltsausschuss des Bundestages die Summe freigeben. Die andere Hälfte steuert das Land Berlin bei. Am Mittwoch (12.45) wollen Regierungschef Michael Müller (SPD), der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Johannes Kahrs (SPD) sowie Vertreter des Museums auf einer Pressekonferenz Details zu den Plänen bekanntgeben.