Weitere Investitionen in die Veste Heldburg geplant

Bad Colberg-Heldburg/Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Landesregierung will weiter in die Veste Heldburg (Landkreis Hildburghausen) investieren. Geplant sei unter anderem der Neubau eines einstöckigen Gebäudes, in dem eine Gastronomie betrieben werden soll, sagte Thüringens Staatssekretär in der Staatskanzlei, Malte Krückels, der Deutschen Presse-Agentur. Die geplanten Kosten für das Projekt beliefen sich auf etwa 0,8 Millionen Euro. In der Veste Heldburg ist das Deutsche Burgenmuseum untergebracht.

Die Finanzierung erfolge über die Stadt Bad Colberg-Heldburg, die dafür Fördergeld erhalte. "Mit der Schaffung von Gastronomie verbindet sich die Erwartung, dass verstärkt auch Ausflugsgäste die Burg besuchen werden", sagte Krückels. Das Burgenmuseum wird am Mittwoch sein Jahresprogramm für 2019 vorstellen.