Museen - Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz (dpa/sn) - Das Erlebnismuseum "Manufaktur der Träume" in Annaberg-Buchholz ist um eine Attraktion reicher. Am Montag wurde das wertvolle Schnitzwerk eines historischen Bergaufzugs in die Ausstellung aufgenommen. Das aus Elfenbein geschnitzte Stück aus dem frühen 18. Jahrhundert stammt wie ein Großteil der Exponate aus der Sammlung der Schweizerin Erika Pohl-Ströher (1919-2016). Die Mineraliensammlung der Mäzenin ist als Dauerleihgabe an die TU Bergakademie Freiberg in der "terra mineralia" zu sehen.

Das neue Exponat in der "Manufaktur der Träume" soll künftig im Themenbereich "Bergbau" am Eingang der Inszenierung "Jenseits des Lichts" einen attraktiven Blickfang bilden. Nach Angaben der Stadt handelt es sich bei dem mehr als 300 Jahre alten Ausstellungsstück um den wohl weltweit einzigen Bergaufzug aus dem frühen 18. Jahrhundert, der aus dem seltenen Material Elfenbein geschnitzt wurde.

Der Bergaufzug ist ein vor allem im Sächsischen gebrauchter Begriff für eine Bergparade. Hierbei defilieren alle Bergleute und damit verbundene Berufe wie zum Beispiel Schmelzer, Bergmusikanten, Hüttenleute und Blaufarben-Werker in ihren jeweiligen Uniformen vor einem Publikum. Die elf, rund 15 Zentimeter hohen Figuren sind wahrscheinlich eine Arbeit des Bildhauers Johann Petzoldt aus Schneeberg. Am Sockel ist eine Platte mit der Aufschrift "Bergparade Freiberg 1707" angebracht.