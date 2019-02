Stadtrat befasst sich wieder mit Bratwurstmuseum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mühlhausen (dpa/th) - Das Bratwurstmuseum hat womöglich einen neuen Standort in Mühlhausen gefunden. In einer Einladung zur nächsten Sitzung des Stadtrats am 28. Februar steht das Museum erneut auf der Tagesordnung. Dann soll zum einen über eine Änderung des Flächennutzungsplanes abgestimmt werden. Zudem soll ein neuer Beschluss zur Bebauung für das Bratwurstmuseum gefasst werden. Die Einladung ist von Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) unterzeichnet. Er war zunächst für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Nach einem Bericht des MDR vom Sonntag soll das Bratwurstmuseum nun in der Nähe des Stadtwaldes in Mühlhausen, gegenüber des ursprünglich vorgesehen Geländes gebaut werden.

Das "1. Deutsche Bratwurstmuseum" gibt es seit mehr als einem Jahrzehnt in Holzhausen bei Arnstadt. Es soll unter anderem wegen der hohen Besucherzahlen in ein größeres Gebäude umziehen. Der ursprünglich geplante neue Standort - auf dem Gelände eines ehemaligen Außenlagers des KZ Buchenwald - hatte für heftige Kritik in weiten Teilen der Öffentlichkeit gesorgt und war daraufhin verworfen worden.