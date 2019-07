Museum Kunst der Westküste feiert zehnjähriges Bestehen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Alkersum (dpa/lno) - Das Museum Kunst der Westküste (MKdW) in Alkersum auf Föhr feiert in diesen Tagen sein zehnjähriges Bestehen. Bei einem Presserundgang am heutigen Tag stellen die Verantwortlichen die neue Ausstellung "10 Jahre MKdW - Meisterwerke" vor. Vom 1. August an werden rund 100 Highlights aus der Sammlung des MKdW und mehr als 50 Leihgaben aus Museen und Privatsammlungen in Norwegen, Dänemark, Deutschland und den Niederlanden zu sehen sein. Diesen Ländern hat sich das Museum programmatisch verschrieben. Die Schau steht unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Die Jubiläumsausstellung wird mit einem nichtöffentlichen Festakt am Mittwoch in Alkersum offiziell eröffnet. Es werden unter anderem der Museumsstifter Prof. Frederik Paulsen sowie die Botschafter der Königreiche Dänemark, der Niederlande und Norwegen sowie Schleswig-Holsteins Kulturministerin Karin Prien (CDU) erwartet. Von Donnerstag an ist die Schau für alle Besucher zu sehen.

Bereits seit Mitte Juli werden unter dem Titel "10 Jahre MKdW - Contemporary" zudem in einer eigenen Schau vier fotografische Positionen aus den vier Ländern präsentiert.