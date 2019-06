Dutzende Mühlen öffnen für Besucher

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nordharz (dpa/sa) - Zum Deutschen Mühlentag öffnen am heutigen Pfingstmontag Dutzende Mühlen in Sachsen-Anhalt für Besucher. Die bundesweite Auftaktveranstaltung ist im Nordharzer Ortsteil Abbenrode (Landkreis Harz) geplant, wie die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung mitteilte. Unter anderem werde die historische Wassermühle in Gang gesetzt und erklärt. Der letzte Müller habe bis 1947 in Abbenrode gearbeitet. Neben zahlreichen Wassermühlen gibt es nach Verbandsangaben auch viele Windmühlen, die sich am Mühlentag beteiligten - unter anderem in Jerichow (Landkreis Jerichower Land) und in Pömmelte (Salzlandkreis).