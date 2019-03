Wie man Handcreme richtig verteilt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Handcreme sollte man gut einmassieren. Am besten beginnt man damit am Handrücken, rät Birgit Huber vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel. "Die Creme wird in kreisenden Bewegungen Handrücken gegen Handrücken verteilt", erklärt die Kosmetikexpertin.

"Danach kommen die Finger an die Reihe - ganz so, als wollte man einen Fingerhandschuh überstreifen." Auch Fingernägel und Nagelhaut sollte man bedenken, damit diese geschmeidig bleiben. "Abschließend werden Handteller und Unterarme versorgt."

Bleiben die Hände trotz aller Bemühungen rau, helfe ein Handpeeling, um abgestorbene Hautzellen zu entfernen. "Schließlich die Hände dick eincremen und Handschuhe aus Baumwolle oder kurzzeitig Einmalhandschuhe überziehen", erläutert Huber. "So wird man mit samtweichen Händen belohnt." Sie rät insbesondere an kalten Tagen zur Handcreme.