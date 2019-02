Hamburg trauert um Karl Lagerfeld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat Karl Lagerfeld als "außergewöhnlichen Hanseaten und Botschafter Hamburgs" gewürdigt. Sein Tod sei ein Verlust für die Stadt, sagte der SPD-Politiker am Dienstag. "Karl Lagerfeld wurde 1933 in Hamburg geboren. Er hat sein Leben als Weltbürger geführt, aber stets die Verbindung zur Stadt seiner Kindheit aufrechterhalten." Zuletzt habe die Elbphilharmonie den Modeschöpfer noch einmal zurück in den Norden gezogen. "Die "Métiers d'Art"-Show im Jahr 2017 bleibt uns als besonderes Ereignis und Beispiel für sein künstlerisches Wirken in Erinnerung."

Mit Lagerfelds Tod gehe eine Ära zu Ende, sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD). "Wenn Hamburg das Tor zur Welt ist, so hat Karl Lagerfeld dieses Tor wie kaum ein anderer zu nutzen gewusst. Mit seinen Entwürfen für die großen Modehäuser, insbesondere für Chanel, war er jahrzehntelang Taktgeber der internationalen Modewelt." Seine hanseatische Heimat habe er dabei nie vergessen.

CDU-Fraktionschef André Trepoll erinnerte daran, dass Lagerfeld "stets als eigenwilliger Charakter mit Ecken und Kanten unterwegs gewesen" sei. Unvergessen bleibe ihm sein Ausspruch: "Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren."

Der Chanel-Konzern hatte den Tod des Modezaren am Dienstag mitgeteilt. Über sein Alter gibt es unterschiedliche Angaben. Lagerfeld selbst hatte als Geburtsjahr 1935 angegeben. Immer wieder wurden aber auch 1933 oder 1938 genannt.