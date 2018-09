Strähnchen wie Nordlichter: Innung stellt Frisurtrends vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa) - Was modebewusste Männer und Frauen demnächst auf dem Kopf tragen werden, ist für Fachbesucher am Sonntag in Erfurt zu sehen. Der Landesinnungsverband der Friseure und Kosmetiker Thüringen und Sachsen-Anhalt stellt die neuen Trends für den Herbst und Winter vor.

"Angelehnt an die Nordlichter werden kühle Farbakzente gesetzt mit Strähnchen in violetten, blauen und grünen Tönen", erklärte Verbandssprecher Sven Heubel vorab. Bei den Frauen werden lange Haare in große Wellen gelegt und Kurzhaarfrisuren auch mit sehr kurzem Pony geschnitten. Wellen finden sich auch in den Trends für kinnlanges Männerhaar wieder, so Heubel. "Und auch bei den Männern geht es um kühle Farben mit weiß-blondem Haar."

Um nicht nur die Endergebnisse, sondern auch die Techniken zu demonstrieren, frisieren und schminken Zunftvertreter mehrere Modelle direkt vor Ort im Congress Center der Messe Erfurt. Heubel erwartet bis zu 400 Friseure, Visagisten und andere Fachleute.