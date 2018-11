Zalando: Keine Bread & Butter 2019

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Der Online-Händler Zalando stoppt vorerst seine Berliner Modemesse Bread & Butter. Eine Sprecherin bestätigte am Mittwoch einen Bericht des "Handelsblatts". Vor drei Jahren hatte Zalando die insolvente Messe übernommen und in neuer Form als Festival ausgerichtet. "Alles, was wir investieren und ausprobieren, muss uns als Unternehmen strategisch weiterbringen und zugleich skalierbar sein", sagte Zalando-Co-Chef David Schneider dem "Handelsblatt". "Da stoßen wir mit der Bread & Butter einfach an natürliche Grenzen. Deshalb werden wir - zunächst mal 2019 - keine Messe mehr veranstalten."

Er könne sich für die Zukunft vorstellen, "dass wir gemeinsam mit einer einzelnen Marke in ausgewählten Großstädten solche Live-Events neu auflegen". Man sei im Besitz der Markenrechte, "so dass wir generell überlegen, ob wir als Bread & Butter oder auch anderweitig neue Events starten", so Schneider.

Laut der Unternehmenssprecherin hat Zalando auch die Mietrechte für den ehemaligen Flughafen Tempelhof aufgegeben. Dort fand die Messe früher statt.

Die Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) erklärte, in der schnelllebigen Modewelt sei die strategische Neuorientierung von Marken und Veranstaltungen notwendig. "Künftig kann Tempelhof deutlich besser für Veranstaltungen, auch und gerade rund um die Fashion Week, genutzt werden." Zudem könne nun die Entwicklung des Standortes Tempelhof mit den entsprechenden Investitionen auf den Weg gebracht werden.