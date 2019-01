Jana Ina Zarrella: Bei uns zu Hause wird nicht geschrien

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Model und Moderatorin Jana Ina Zarrella (42) will in ihrer Ehe mit Sänger Giovanni keine Zeit mit Streit verschwenden - sie löst Meinungsverschiedenheiten auf andere Art. "Bei Giovanni und mir hat sich im Laufe der Jahre entwickelt, dass wir kaum streiten", sagte Zarrella ("Curvy Supermodel") bei der Modenschau des Labels Riani in Berlin. "Wir wollen kein schlechtes Vorbild für unsere Kinder sein, bei uns zu Hause wird nicht geschrien und gestritten." Außerdem wolle sie keine Zeit verschwenden "mit schlechter Laune, mit negativen Sachen".

Sie und ihr Mann seien beide sehr positiv eingestellt - trotzdem kommt es aber natürlich zu Meinungsverschiedenheiten. "Aber bevor wir wegen irgendwelcher Dummheiten oder Kleinigkeiten streiten und schlecht drauf sind, gehen wir uns lieber aus dem Weg." Irgendwann schreibe sie ihrem Mann dann manchmal auch eine Nachricht - oder er ihr: "Alles gut bei dir? Ist alles wieder gut? Komm, Schwamm drüber und fertig."

Jana Ina, die aus Brasilien stammt, und Giovanni Zarrella sind seit 2005 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. "Wir leben sehr glücklich miteinander, sehr harmonisch. Manchmal sagen die Leute: "Glaub' ich nicht! Langweilig!" Aber tut mir leid, es ist so."