Politiker lesen Kindern vor: Aktionen an besonderen Orten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halberstadt (dpa/sa) - Zum bundesweiten Vorlesetag tragen auch in Sachsen-Anhalt Politiker Kindern Geschichten vor. Die gelernte Erzieherin und heutige Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch (CDU) etwa will auf diese Weise Fünftklässler einer Sekundarschule in Oschersleben fesseln.

"Das Lesen ist für die Entwicklung und Bildung der Kinder ein so entscheidender Schlüssel, dass ich diese bundesweite Initiative schätze und gern eine der vielen Vorleser und Vorleserinnen bin", sagte Brakebusch im Vorfeld.

Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) wiederum will Vorschulkindern im Literaturhaus der Saalestadt aus dem Kinderbuch "Ferdinand und der Stier" vorlesen. Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) liest für Mädchen und Jungen in einer Kita in Halle.

Beim Vorlesetag sind aber nicht nur bekannte Gesichter mit von der Partie - es gibt auch Lesungen an besonderen Orten. Im Halberstädter Dom und im Domschatz etwa wird eine Aktion mit festlicher Orgelmusik für Kinder aus verschiedenen Kindergärten geboten. Lesepaten erwarten sie mit Geschichten in den abgedunkelten Räumen zwischen mittelalterlichen Teppichen, Altarbildern und Gewändern. Etwas Ähnliches steht im Museum Weißenfels im Schloss Neu-Augustusburg auf dem Programm.