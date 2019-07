Festival holt bekannte Namen in den Thüringer Wald

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Suhl (dpa/th) - Mit Meret Becker, Jasmin Tabatabai und Thomas Thieme und anderen sind in diesem Jahr prominente Schauspieler beim Suhler Provinzschrei vertreten. Einen frühen Auftakt für das Kulturfestival im Thüringer Wald vor dem traditionellen Start im September macht Dota Kehr, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. Die früher als Kleingeldprinzessin bekannte Liedermacherin steht am 24. August bei einem Open-Air-Konzert in der mittelalterlichen Klosterkirche Veßra auf der Bühne.

Vom 1. September bis zum Ende der Hauptzeit am 29. Oktober stehen dann knapp 20 Lesungen, Konzerte, Filmvorführungen und mehr auf dem Programm. Zum endgültigen Abschluss am 23. November tritt dann Meret Becker ("Tatort") mit ihrer Band im Suhler CongressCentrum auf.