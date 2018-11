Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa) - Der Schriftsteller Martin Walser hat nach seinem Beitrag im Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" über die Schönheit von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) noch einmal nachgelegt. "Sie ist schön", sagte der 91-Jährige am Sonntagabend im Literaturhaus Stuttgart auf eine Nachfrage des Kritikers Denis Scheck. Wenn Merkel öffentlich auftrete, "dann sagt sie nie etwas, was sie schon vorher gewusst hat", sagte Walser. Das unterscheide sie von Politikern, die ihre Sätze auswendig kennen und schon vorher wüssten, was sie sagen. "Das macht die Gesichter so elend", meinte Walser.

"Wenn aber jemand wie Frau Merkel erleben lässt, was sie jetzt gleich sagen wird, das ist für den Zuschauer spannend." Deshalb habe er den Aufsatz über die "stille Wucht der Angela Merkel" geschrieben. "Die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden - das ist Frau Merkel pur."

Offen blieb bei dem Gespräch mit Dennis Scheck, ob Merkel den Aufsatz gelesen hat. Walser stellte bei einer Buchpremiere in Stuttgart sein neues Werk "Spätdienst" vor.