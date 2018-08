Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Auf der Kinder- und Jugendbuchmesse "Kibum" kommen in diesem Jahr Tiere ganz groß raus. Diese seien häufig Protagonisten in der Kinderliteratur, teilten die Veranstalter am Donnerstag in Oldenburg mit. "Total tierisch" lautet deshalb das Motto der diesjährigen "Kibum". Vom 3. bis 13. November erwarten die Organisatoren rund 30 000 kleine und große Besucher auf der Jugendbuchmesse, die ihren Angaben nach die größte nicht-kommerzielle in Deutschland ist. Dort werden 2500 Neuerscheinungen vorgestellt. Die Schirmherrschaft übernimmt in diesem Jahr der "Sams"-Autor Paul Maar, dessen Bilderbuchkunst in einer Ausstellung zu sehen ist. Neben ihm werden unter anderem auch Nadia Budde, Tanja Kinkel, Torben Kuhlmann und Marcus Pfister aus ihren Büchern lesen.