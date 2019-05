Allgäuer Literaturfestival startet mit Autorin Tanja Kinkel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Marktoberdorf (dpa/lby) - Das Allgäuer Literaturfestival beginnt am Mittwoch (18.30 Uhr) mit einer Lesung der Bestseller-Autorin Tanja Kinkel. Zusammen mit dem Ensemble Capella Antiqua Bambergensis präsentiert sie Auszüge aus ihrem Roman "Das Spiel der Nachtigall" in Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu). Bis zum 25. Mai werden 26 Autoren ihre Bücher an verschiedenen Orten im Allgäu vorstellen.

Vertreten sind unter anderem die Wissenschaftsjournalisten Harald Lesch und Mai Thi Nguyen-Kim sowie Extremsportler Joey Kelly. Die Lesungen, Inszenierungen, Gespräche und Kabarette der Schriftsteller finden in Klöstern, Schlössern, historischen Speichern und Museen statt. Auch in Schulen wird es Lesungen für Kinder und Jugendliche geben.

"Unser Ziel ist es, aktuelle Literatur erstklassiger Autoren in die ländliche Region zu bringen", sagte Projektleiterin Sylvia Heudecker von der Schwabenakademie Irsee. Die Kultur- und Bildungseinrichtung organisiert das Festival zum vierten Mal. Seit dem Auftakt im Jahr 2016 ist die Zahl der Veranstaltungen auf das Doppelte gestiegen. Etwa 2800 Gäste besuchten das Allgäuer Literaturfestival im Vorjahr.