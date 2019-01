Robert Menasse nimmt Zuckmayer-Medaille entgegen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Begleitet von anhaltender Kritik erhält der Wiener Autor Robert Menasse heute die Zuckmayer-Medaille von Rheinland-Pfalz. Die höchste kulturelle Auszeichnung des Bundeslands übergibt Ministerpräsidentin Malu Dreyer im Staatstheater Mainz.

Dem Verfasser des 2017 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten Romans "Die Hauptstadt" wird ein falscher Umgang mit Zitaten und historischen Fakten vorgeworfen. In dem Buch verbindet Menasse (64) die ironische Beschreibung der EU-Bürokratie in Brüssel mit der Idee, in der europäischen Einigung die Nationalstaaten aufzugeben. Ein zentraler Aufhänger der Kontroverse ist eine Stelle im Roman, in der die Antrittsrede des ersten Kommissionspräsidenten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), Walter Hallstein, in Auschwitz verortet wird.

Vor der Preisverleihung in Mainz entschuldigte sich Menasse dafür, dass er auch "in öffentlichen Äußerungen und nicht-fiktionalen Texten" Hallstein (1901-1982) Zitate zugeschrieben hat, die dieser so nicht gesagt hatte. Die rheinland-pfälzischen Oppositionsparteien CDU und AfD hielten jedoch an ihrem Protest gegen die Würdigung Menasses fest. Dreyer sagte, Rheinland-Pfalz wolle das "beeindruckende literarische Gesamtwerk" Menasses würdigen. Auch habe er mit seinem engagierten Streiten für die europäische Idee die politische Debatte um die Zukunft der EU sehr bereichert.